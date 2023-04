Bucchioni bacchetta Jovic: “Ieri non era in campo, non faceva sponde. È un mistero e non è neanche buffo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni, ha così parlato dopo la partita persa della Fiorentina contro il Lech Poznan, soffermandosi sulle prestazioni di Lorenzo Venuti e Luka Jovic: “Ieri i giocatori hanno capito che con quell’arbitro poteva succedere di tutto e si sono innervositi, non deve succedere, si deve essere più forti di tutto. Credo che questa esperienza servirà. I singoli? Non voglio infierire, ma si è giocato in 9. Venuti è un bravo ragazzo, vuole bene alla Fiorentina, ma ha la testa da un’altra parte, sa che andrà via. E l’altro è Jovic, non c’era, non faceva le sponde. E’ un mistero e non è neanche buffo. Deve far vedere all’allenatore chi è, che Cabral deve essere un’alternativa e non il titolare, ma sembra che non gli interessi, che pensi che la Fiorentina non lo abbia capito”.