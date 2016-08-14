Cinque motivi per battere la Juve. E sei giorni per crederci davvero

Sei giorni e sarà prima di campionato. Contro la Juventus. Allo Stadium. Non una passeggiata di salute, diciamoci la verità. E' già da un pezzo che a Firenze e dintorni rimbalza una domanda: "Come li...

Sei giorni e sarà prima di campionato. Contro la Juventus. Allo Stadium. Non una passeggiata di salute, diciamoci la verità. E' già da un pezzo che a Firenze e dintorni rimbalza una domanda: "Come li battiamo?", accompagnata da una risposta laconica: "Chissà quante ne prendiamo". Il divario esiste, inutile negarlo. I giochi di parole e le dichiarazioni di facciata non ti fanno vincere sul campo. I bianconeri hanno fatto una campagna acquisti stratosferica e sono di gran lunga il club con più qualità tecnica in Italia. Lo Stadium è una roccaforte. E la Fiorentina si è riempita di giovani promesse: "potenzialità" è stata la parola d'ordine di questa estate corviniana.

Ma allora perché qualcuno pensa che la Viola possa fare risultato a Torino? Perché i margini ci sono. Proviamo ad analizzarli punto per punto: