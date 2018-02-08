Cinquanta tifosi acclamano la Juventus a Firenze: "Berna se segni esulti"
Circa cinquanta tifosi bianconeri hanno aspettto e acclamato l'arrivo della Juventus all'aeroporto di Peretola in serata. Cori per tutti e parole di incitamento a truppa bianconera con frasi sopratutt...
A cura di Redazione Labaroviola
08 febbraio 2018 20:33
Circa cinquanta tifosi bianconeri hanno aspettto e acclamato l'arrivo della Juventus all'aeroporto di Peretola in serata. Cori per tutti e parole di incitamento a truppa bianconera con frasi sopratutto a Federico Bernardeschi, grande ex della partita, invitato più volte dai tifosi presenti ad esultare in caso di gol contro la Fiorentina.