Cinquanta tifosi acclamano la Juventus a Firenze: "Berna se segni esulti"

Circa cinquanta tifosi bianconeri hanno aspettto e acclamato l'arrivo della Juventus all'aeroporto di Peretola in serata. Cori per tutti e parole di incitamento a truppa bianconera con frasi sopratutt...

A cura di Redazione Labaroviola 08 febbraio 2018 20:33

Bernardeschi

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