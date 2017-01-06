I cinesi alzano l'offerta per Kalinic, Seferovic potrebbe tornare...

I cinesi si avvicinano alla clausola per Kalinic...

Secondo quanto riportato dal noto intermediario di calciomercato, Giancluca Di Marzio, i cinesi non mollano affatto l'idea di portare Kalinic in Asia ed alzano l'offerta a 45 milioni. Al momento tutto in stand-by ma la clausola per il croato che ammonta a 50 milioni sembra meno lontana del previsto. La Fiorentina si starebbe già guardando intorno per l'eventuale successore e punta Haris Seferovic, giocatore che ha già militato in viola nelle stagioni 2010/2011 e 2012/2013 nel mezzo tanti prestiti tra Lecce Novara e e Xamax. Attualmente gioca nell'Eintracht di Francoforte dove ha totalizzato dal 2014 46 presenze e 13 reti.