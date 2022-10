Ciccio Graziani: “Vorrei dire a Ikonè che non servono 70 finte, cosi si ubriaca prima lui dell’avversario”

Ciccio Graziani ha parlato delle difficoltà societarie e tecniche della Fiorentina, le sue parole a Radio Bruno:

Commisso sa tutto di tutti e chiede report su tutto quello che fanno tutti in tutti i livelli. Joe Barone è l’amministratore delegato che guarda anche alla parte sportivo, il direttore sportivo Daniele Pradè sono vent’anni che fa questo mestiere ma non so quanta autonomia abbia, Burdisso ha gli occhi sul mercato. Non credo ci sia bisogno di altro, ognuno ha il suo compito. Secondo me abbiamo una società competitiva e tutti sono arrabbiati per i risultati che non arrivano. Eravamo tutti convinti che la squadra fosse più forte dello scorso anno, non eravamo impazziti, ma questa società è gestita benissimo, a questa società non manca nulla

Io non sono nella Fiorentina, se ci fossi prenderei Ikonè, lo porterei a fare una passeggiata, gli parlerei tutto il giorno, gli direi che non bisogna fare 70 finte, se no ti ubriachi prima tu e poi ubriachi gli altri, deve fare una finta e poi tirare o passare, gli farei vedere la cassette di Robben e fargli vedere quello che faceva, idem a Sottil. Dovrebbe intervenire l’allenatore su questo aspetto.”

IL PARERE DI SCONCERTI