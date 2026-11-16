Chivu vince la panchina d'oro davanti a Fabregas e Gasperini, tra i premiati in B anche Alvini
Il tecnico rumeno dell'Inter ha vinto il riconoscimento grazie allo Scudetto
È Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, il vincitore della Panchina d'Oro relativa all'annata 2025/26. A completare il podio alle spalle del tecnico nerazzurro sono Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini. Di seguito l'elenco completo di tutti i riconoscimenti assegnati:
Serie A: Cristian Chivu (Inter)
Serie B: Massimiliano Alvini (Frosinone)
Serie C: Francesco Tomei (Ascoli)
Serie A femminile: Luca Rossettini (Roma)
Serie B femminile: Selena Mazzantini (Como 1907)
Futsal maschile: Diego Rios (L84 Torino)
Futsal femminile: Cataldo Guarino (Bitonto)
Panchina speciale: Francesco Farioli, premiato per la conquista del titolo nazionale alla guida del Porto
Premio Mino Favini (miglior responsabile del vivaio): Matteo Silvestri (Empoli)