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Chivu vince la panchina d'oro davanti a Fabregas e Gasperini, tra i premiati in B anche Alvini

Il tecnico rumeno dell'Inter ha vinto il riconoscimento grazie allo Scudetto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2026 13:53
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Chivu vince la panchina d'oro davanti a Fabregas e Gasperini, tra i premiati in B anche Alvini -
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È Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, il vincitore della Panchina d'Oro relativa all'annata 2025/26. A completare il podio alle spalle del tecnico nerazzurro sono Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini. Di seguito l'elenco completo di tutti i riconoscimenti assegnati:

  • Serie A: Cristian Chivu (Inter)

  • Serie B: Massimiliano Alvini (Frosinone)

  • Serie C: Francesco Tomei (Ascoli)

  • Serie A femminile: Luca Rossettini (Roma)

  • Serie B femminile: Selena Mazzantini (Como 1907)

  • Futsal maschile: Diego Rios (L84 Torino)

  • Futsal femminile: Cataldo Guarino (Bitonto)

  • Panchina speciale: Francesco Farioli, premiato per la conquista del titolo nazionale alla guida del Porto

  • Premio Mino Favini (miglior responsabile del vivaio): Matteo Silvestri (Empoli)

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