Chivu vince la panchina d'oro davanti a Fabregas e Gasperini, tra i premiati in B anche Alvini

Il tecnico rumeno dell'Inter ha vinto il riconoscimento grazie allo Scudetto

È Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, il vincitore della Panchina d'Oro relativa all'annata 2025/26. A completare il podio alle spalle del tecnico nerazzurro sono Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini. Di seguito l'elenco completo di tutti i riconoscimenti assegnati: