Chiesa: "Vogliamo vincere a Milano. La vittoria contro l'Empoli importante perché..."

A Prato è stato inaugurato un nuovo punto luce di Save the Children, presenti alcuni dei giocatori viola tra cui Federico Chiesa. Queste le sue parole:"La vittoria contro l'Empoli ci aiuta ed è stata...

A Prato è stato inaugurato un nuovo punto luce di Save the Children, presenti alcuni dei giocatori viola tra cui Federico Chiesa. Queste le sue parole:

"La vittoria contro l'Empoli ci aiuta ed è stata importante perché venivamo da mesi non facili, con vari pareggi e senza successi. La partita di domenica ci ha dato tanto autostima. Noi sappiamo quali sono le nostre forze e i nostri pregi, quindi ora ci giochiamo una grande partita a Milano sperando di uscire con un grande risultato. Non ho mai segnato contro uba big? Per adesso mi concentro sul Milan e sul riuscire a portare a casa una bella vittoria e una grande prestazione, come contro l'Empoli in cui si è vista la vera Fiorentina, o come gli ultimi minuti contro il Sassuolo".