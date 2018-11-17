Chiesa via in estate? Solo per 80 milioni: la Fiorentina rinuncia a una possibile bandiera per una cessione extra lusso?
Le voci di mercato su Federico Chiesa sono destinate a susseguirsi per tutto l’anno. Le pretendenti per il numero 25 Viola si affastellano, sia in Italia che all’estero. Difficile pensare che Federico...
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2018 21:35
Le voci di mercato su Federico Chiesa sono destinate a susseguirsi per tutto l’anno. Le pretendenti per il numero 25 Viola si affastellano, sia in Italia che all’estero. Difficile pensare che Federico possa rimanere una bandiera Viola, specialmente a fronte delle mega offerte che sono destinate ad arrivare in estate: il piano di Pantaleo Corvino però è chiaro. Chiesa potrà essere ceduto soltanto per una cifra dagli 80 milioni di euro in su.