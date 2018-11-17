Chiesa via in estate? Solo per 80 milioni: la Fiorentina rinuncia a una possibile bandiera per una cessione extra lusso?

Le voci di mercato su Federico Chiesa sono destinate a susseguirsi per tutto l’anno. Le pretendenti per il numero 25 Viola si affastellano, sia in Italia che all’estero. Difficile pensare che Federico...

Le voci di mercato su Federico Chiesa sono destinate a susseguirsi per tutto l’anno. Le pretendenti per il numero 25 Viola si affastellano, sia in Italia che all’estero. Difficile pensare che Federico possa rimanere una bandiera Viola, specialmente a fronte delle mega offerte che sono destinate ad arrivare in estate: il piano di Pantaleo Corvino però è chiaro. Chiesa potrà essere ceduto soltanto per una cifra dagli 80 milioni di euro in su.