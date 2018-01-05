Chiesa da "svuotato" a "bello pieno": l'arma vincente contro l'Inter ed un digiuno da rompere

La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola afferma che potrebbe essere la notte di Federico Chiesa. Ancora non ha mai segnato contro una grande. E’ a digiuno da oltre un mese, e dopo il ‘l’ho visto svuot...

La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola afferma che potrebbe essere la notte di Federico Chiesa. Ancora non ha mai segnato contro una grande. E’ a digiuno da oltre un mese, e dopo il ‘l’ho visto svuotato mentalmente e fisicamente’ detto da Pioli prima di Fiorentina-Milan, che ha visto Chiesa partire dalla panchina, si è passati al ‘l’ho visto bello pieno’ della vigilia di Fiorentina-Inter. E’ carico a pallettoni, scrive la rosea, Chiesa. Che all’Inter piace tantissimo, con i nerazzurri che saranno una pretendente seria per il futuro, ma non per il presente. E neppure per Gennaio dove Chiesa resterà a Firenze.