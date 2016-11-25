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Chiesa: “Quando Sousa mi ha detto che giocavo mi tremavano le gambe. Voglio fare la storia della Fiorentina”

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Chiesa: “Quando Sousa mi ha detto che giocavo mi tremavano le gambe. Voglio fare la storia della Fiorentina”

Redazione

25 Novembre · 23:37

Aggiornamento: 25 Novembre 2016 · 23:37

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Sul palco della Hall of fame della Fiorentina è salito anche Enrico Chiesa insieme al figlio Federico, queste le parole di Federico Chiesa che ha raccontato l’esordio con la maglia viola: “Il giorno dell’esordio lo ricordo come se fosse ieri, il mister mi ha chiamato e mi ha detto “Federico giochi” in quel momento sono diventato pallido e mi tremavano le gambe, è stato davvero un sogno giocare contro la Juventus. Voglio togliermi tante soddisfazioni con questa maglia addosso. Il peso del nome? Siamo due giocatori diversi, non ci penso a questo, farò la mia strada” coclude il giovane Federico Chiesa.

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