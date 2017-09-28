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Chiesa è sempre più l'uomo immagine di questa Fiorentina. E a Firenze tutti lo vogliono come testimonial

Federico Chiesa, la Fiorentina e Firenze. Un legame sempre più unico e imprescindibile. Ne parla anche Tuttosport questa mattina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2017 10:49
Chiesa è sempre più l'uomo immagine di questa Fiorentina. E a Firenze tutti lo vogliono come testimonial - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Un inizio di stagione da protagonista per Federico Chiesa, alla sua seconda stagione tra i professionisti. Il giovane figlio d’arte è sempre più l’uomo simbolo di questa Fiorentina, tanto da essere molto richiesto anche come testimonial. Il talento viola, infatti, oggi sarà presente in Palazzo Vecchio nelle vesti di uomo immagine dell’Associazione Tumori Toscana e domani, con il padre Enrico, è annunciato a Palazzo Corsini a una cena di beneficenza in collaborazione con la Fondazione Pavarotti.

Tuttosport

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