Chiesa è sempre più l'uomo immagine di questa Fiorentina. E a Firenze tutti lo vogliono come testimonial

Federico Chiesa, la Fiorentina e Firenze. Un legame sempre più unico e imprescindibile. Ne parla anche Tuttosport questa mattina

Un inizio di stagione da protagonista per Federico Chiesa, alla sua seconda stagione tra i professionisti. Il giovane figlio d’arte è sempre più l’uomo simbolo di questa Fiorentina, tanto da essere molto richiesto anche come testimonial. Il talento viola, infatti, oggi sarà presente in Palazzo Vecchio nelle vesti di uomo immagine dell’Associazione Tumori Toscana e domani, con il padre Enrico, è annunciato a Palazzo Corsini a una cena di beneficenza in collaborazione con la Fondazione Pavarotti.

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