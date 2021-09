Chiesa rivela: “Nelle giovanili della Fiorentina non giocavo, ho pensato di smettere”

Federico Chiesa ha rilasciato una lunga intervista al The Telegraph. L’ex attaccante della Fiorentina si è soffermato anche su un momento difficile che ha avuto a Firenze. Le sue parole:

“Quando avevo 14 anni ero piccolo e non avevo la fisicità dei miei compagni di squadra. Non giocavo mai, quindi ho pensato di smettere e di provare qualcos’altro. Con l’aiuto della mia famiglia mi sono spinto ad allenarmi più duramente e a far crescere il mio corpo gracile. Se non avessi giocato la soluzione della mia famiglia era la scuola.”

