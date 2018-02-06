Chiesa e quell'SMS alla Juve: "Possiamo anche battervi". La carica di Federico per la missione più difficile...

L'edizione odierna di Tuttosport torna sulle dichiarazioni di Federico Chiesa, che ha la Juventus nel destino avendo esordito proprio contro i bianconeri con la maglia viola. Il talento della Fiorenti...

L'edizione odierna di Tuttosport torna sulle dichiarazioni di Federico Chiesa, che ha la Juventus nel destino avendo esordito proprio contro i bianconeri con la maglia viola. Il talento della Fiorentina, con il quale i tifosi si devono consolare dopo l'addio di Bernardeschi dall'altra parte della barricata, si dice pronto a sfidare la Juventus e magari a segnargli pure. E' questo il messaggio mandato al club di Torino: "Possiamo battervi".