Tuttosport in edicola oggi, ribadisce che la Juventus è interessata a Chiesa, ma sottolinea anche le evidenti difficoltà nel trattarlo, visto che Commisso valuta non meno di settanta milioni, ben poco trattabili. La società bianconera potrebbe provare ad abbassare le pretese viola con i cartellini di Orsolini e Mandragora , ma per farlo dovrebbe prima riscattarli da Bologna e Udinese, cosa della quale a Torino non sono convinti.