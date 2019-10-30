Chiesa oggi sarà la guida dell'attacco viola, proverà a bucare la difesa avversarie con le sue tipiche azioni

Stasera nella sfida contro il Sassuolo Federico Chiesa sarà il calciatore che guiderà l'attacco della Fiorentina. Il giovane talento viola sta imparando molto da Ribery ma stasera non potrà aiutarlo....

Stasera nella sfida contro il Sassuolo Federico Chiesa sarà il calciatore che guiderà l'attacco della Fiorentina. Il giovane talento viola sta imparando molto da Ribery ma stasera non potrà aiutarlo. Chiesa è uno dei calciatori che tira di più in porta, autore di quattro assist oggi proverà a bucare la difesa avversaria con le solite azioni. Questo è quanto scrive il Corriere Fiorentino.