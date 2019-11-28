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Chiesa non si allena, il report medico della Fiorentina sulle condizioni del calciatore

Questo il comunicato della Fiorentina sulle condizioni di Federico Chiesa. Il report medico:"ACF comunica che il calciatore Federico Chiesa ha svolto oggi lavoro differenziato sul campo proseguendo il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2019 17:35
Chiesa non si allena, il report medico della Fiorentina sulle condizioni del calciatore - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questo il comunicato della Fiorentina sulle condizioni di Federico Chiesa. Il report medico:

"ACF comunica che il calciatore Federico Chiesa ha svolto oggi lavoro differenziato sul campo proseguendo il protocollo di recupero dal risentimento all’adduttore lungo di sinistra accusato nei giorni scorsi."

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