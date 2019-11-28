Chiesa non si allena, il report medico della Fiorentina sulle condizioni del calciatore
Questo il comunicato della Fiorentina sulle condizioni di Federico Chiesa. Il report medico:"ACF comunica che il calciatore Federico Chiesa ha svolto oggi lavoro differenziato sul campo proseguendo il...
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2019 17:35
Questo il comunicato della Fiorentina sulle condizioni di Federico Chiesa. Il report medico:
"ACF comunica che il calciatore Federico Chiesa ha svolto oggi lavoro differenziato sul campo proseguendo il protocollo di recupero dal risentimento all’adduttore lungo di sinistra accusato nei giorni scorsi."