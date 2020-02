Tre, numero perfetto. Così come sempre più perfetta potrebbe diventare la stagione di Federico Chiesa nel caso in cui riuscisse a segnare per la terza volta consecutiva in tre differenti partite. Impresa ancora mai riuscita nella sua carriera. Adesso spetta il Milan di Pioli a cui è molto legato ma al quale non farà certamente sconti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.