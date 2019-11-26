Chiesa non è più la priorità. Juve-Inter puntano Kulusevski già a gennaio

Settanta milioni per Federico Chiesa. Era il prezzo di sei mesi fa: un'eternità... Ora radio-mercato è sintonizzata su altre cifre, più basse. Una constatazione che legge solo in parte il suo rendimen...

Settanta milioni per Federico Chiesa. Era il prezzo di sei mesi fa: un'eternità... Ora radio-mercato è sintonizzata su altre cifre, più basse. Una constatazione che legge solo in parte il suo rendimento altalenante degli ultimi tempi. La verità è che Inter e Juve, hanno ben capito che il mancato rinnovo di contratto può permettere loro di risparmiare un po' di denaro. La bagarre per Dejan Kulusevski è il caso più attuale. I discorsi avviati da bianconeri e nerazzurri con l'Atalanta, vertono su un trasferimento da definire già a gennaio. Nè vanno trascurate per l'estate le candidature di Zaniolo e Tonali. Com'è lontana la scorsa primavera, quando il figlio d'arte viola era (forse) l'obiettivo principale della Juve. Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport.