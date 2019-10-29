Chiesa non è in ottima forma. Titolare contro il Sassuolo? La sua presenza non è così scontata

Come riporta nelle sue pagine il Corriere Fiorentino Federico Chiesa non è in ottima forma, è uscito un po' acciaccato dalla sfida contro la Lazio, la sua presenza quindi da titolare contro il Sassuol...

Come riporta nelle sue pagine il Corriere Fiorentino Federico Chiesa non è in ottima forma, è uscito un po' acciaccato dalla sfida contro la Lazio, la sua presenza quindi da titolare contro il Sassuolo non è così scontata. Sicuramente è probabile e non certa visto che con l'assenza di Ribery bisogna reinventare gli uomini in attacco. Boateng, Vlahovic e Sottil scalpitano per una maglia. Sarà Montella a scegliere se inserire in questa gara un centravanti cambiando così modulo, oppure affiancare a Chiesa, Sottil. La più probabile sembra però una soluzione a metà ovvero Boateng.