Chiesa: "Nessun problema con la società, ma la decisione sul mio futuro è rimandata. Sulla maglia..."

A margine dell'evento di presentazione della nuova maglia home, ha parlato Federico Chiesa: "La maglia è migliorata anche a livello di performance, sono felice di averla indossata. Con la maglia dello...

A margine dell'evento di presentazione della nuova maglia home, ha parlato Federico Chiesa: "La maglia è migliorata anche a livello di performance, sono felice di averla indossata. Con la maglia dello scorso anno sudavamo troppo. Attualmente penso ad allenarmi. poi parlerò con la società e tratteremo tutte le questioni del caso attorno a un tavolo ma non ci sono problemi anche perché siamo una grande famiglia. Le decisioni sono rimandate, ma ripeto non persiste alcun problema"

Fonte: Class CNBC