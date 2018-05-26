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Chiesa: Napoli "ossessionato" dal ragazzo e pronto a fare follie. La viola per ora resiste

L'arrivo di Ancelotti non è solo un grande richiamo per i big ma anche per Federico Chiesa che era stato seguito dal tecnico già al Bayern Monaco. Come riporta il Corriere dello Sport  come nei mesi s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2018 12:19
Chiesa: Napoli "ossessionato" dal ragazzo e pronto a fare follie. La viola per ora resiste - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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L'arrivo di Ancelotti non è solo un grande richiamo per i big ma anche per Federico Chiesa che era stato seguito dal tecnico già al Bayern Monaco. Come riporta il Corriere dello Sport  come nei mesi scorsi De Laurentiis ci ha provato a strapparlo alla Fiorentina. ADL ha offerto cinquanta milioni di euro ai viola e si è sentito educatamente rispondere dal suo amico Diego Della Valle «no, grazie: non lo cediamo». Le alternative al talento classe ’97 sono Politano, Verdi e Suso. Ci riproveranno sicuramente nei prossimi mesi

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