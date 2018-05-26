Chiesa: Napoli "ossessionato" dal ragazzo e pronto a fare follie. La viola per ora resiste

L'arrivo di Ancelotti non è solo un grande richiamo per i big ma anche per Federico Chiesa che era stato seguito dal tecnico già al Bayern Monaco. Come riporta il Corriere dello Sport come nei mesi s...

L'arrivo di Ancelotti non è solo un grande richiamo per i big ma anche per Federico Chiesa che era stato seguito dal tecnico già al Bayern Monaco. Come riporta il Corriere dello Sport come nei mesi scorsi De Laurentiis ci ha provato a strapparlo alla Fiorentina. ADL ha offerto cinquanta milioni di euro ai viola e si è sentito educatamente rispondere dal suo amico Diego Della Valle «no, grazie: non lo cediamo». Le alternative al talento classe ’97 sono Politano, Verdi e Suso. Ci riproveranno sicuramente nei prossimi mesi