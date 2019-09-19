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Chiesa: “L’esordio in A contro la Juventus è indimenticabile. Sogno un trofeo con la Nazionale”

Queste le parole rilasciate da Federico Chiesa a Caro campione ti scrivo di Tuttosport:  "Il giorno più bello da quando gioco a calcio? Ce ne sono tanti ma sicuramente il giorno dell’esordio in Serie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 16:38
Chiesa: “L’esordio in A contro la Juventus è indimenticabile. Sogno un trofeo con la Nazionale” - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Queste le parole rilasciate da Federico Chiesa a Caro campione ti scrivo di Tuttosport:  "Il giorno più bello da quando gioco a calcio? Ce ne sono tanti ma sicuramente il giorno dell’esordio in Serie A è stato indimenticabile. Era la prima di campionato e giocavamo contro la Juventus a Torino. Fu davvero emozionante. Il mio sogno più grande? Ne ho molti, ma sarebbe bellissimo poter vincere un trofeo importante con la Nazionale. Cosa faccio nel mio tempo libero? Mi piace molto stare con i miei amici e con la mia famiglia. Anche se non ho molto tempo, mi diverto parecchio a giocare con la Playstation. Spesso sfido mio fratello e sono sempre grandi “battaglie"”.

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