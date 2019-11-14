Chiesa, la Juventus pronta a tutto per averlo. Pedina fondamentale per il processo di italianizzazione
Come riporta La Nazione, la Juventus è disposta a fare un sacrificio importante pur di arrivare a Federico Chiesa, considerato una pedina fondamentale per il processo di italianizzazione che i biancon...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 11:11
Come riporta La Nazione, la Juventus è disposta a fare un sacrificio importante pur di arrivare a Federico Chiesa, considerato una pedina fondamentale per il processo di italianizzazione che i bianconeri vogliono iniziare. Trattenuto alla Fiorentina in estate da Rocco Commisso, la prossima estate i bianconeri potrebbero tornare alla carica, e questa volta i viola con il contratto prossimo alla scadenza potrebbero cedere