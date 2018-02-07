Chiesa: "Contro la Juventus giocheremo nel nome di Firenze. Siamo giovani, abbiate pazienza con noi"

Federico Chiesa è il nuovo idolo dei tifosi viola e in vista del big match di venerdì contro la Juve lancia il suo avvertimento alla squadra di Allegri, mostrando tutto il suo attaccamento alla città...

Federico Chiesa è il nuovo idolo dei tifosi viola e in vista del big match di venerdì contro la Juve lancia il suo avvertimento alla squadra di Allegri, mostrando tutto il suo attaccamento alla città e alla maglia. "Con la Juventus sarà durissima, ma siamo pronti - ha spiegato il giovane talento a Premium Sport -. La vittoria di Bologna è stata importante, daremo il 100% per Firenze e per la maglia".

Chiesa, dunque, promette battaglia. Al Franchi la Juve troverà una Fiorentina motivatissima. "La Juve è una grandissima squadra di livello internazionale, sarà difficilissimo sia difendere che attaccare, ma noi ci proveremo", ha proseguito l'esterno viola. "La gara di Bologna ci ha dato uno stimolo in più dopo la sconfitta contro il Verona e ora siamo più pronti per affrontare la Juve - ha continuato -. Sentivamo la partita, per rifarci dal brutto ko contro l'Hellas"

Fondamentale per il successo di Bologna, è stata anche la visita della famiglia Della Valle in ritiro. "Con i Della Valle è stato un bellissimo incontro, abbiamo capito che la la società è vicina a noi e questo è stato fondamentale per la vittoria del giorno dopo".

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