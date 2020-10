Chiesa alla Juve, i tifosi insultano il fratello sui social. Babbo Enrico lo porta via dalla Fiorentina?

Il distacco tra Federico Chiesa e la Fiorentina è stato brusco. Soltanto col gruppo Chiesa ha avuto un saluto normale. Più caldo con quei compagni con i quali aveva stretto un rapporto particolare, più formale con gli altri. Per il resto, il gelo. La situazione, però, è complessa. Anche perché nelle giovanili della Fiorentina (è un classe 2004) gioca ancora il fratello di Federico, Lorenzo. E quanto il caso sia delicato è testimoniato dai profili social del più giovane dei Chiesa.

Su Instagram, per esempio, le sue ultime foto pubblicate sono commentate con tantissimi insulti da parte dei tifosi. Tanto che qualcuno ipotizzava che Enrico potesse decidere di portar via anche lui, dalla società viola. Ipotesi che ad oggi non trova conferme. Più avanti, si vedrà. Di sicuro, per un po’, la vita dei Chiesa a Firenze sarà più complessa. Tanto è vero che lo stesso Enrico, negli ultimi giorni, si è fatto vedere meno nei luoghi frequentati abitualmente. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

