Fiorentina ottava come valore della rosa: monte ingaggi troppo alto, serve l’Europa per mantenerlo

Al termine del calciomercato, il gruppo di Beppe Iachini ha un valore di 242,70 milioni di euro. In questa speciale classifica della Serie A (dati transfermarkt.it) la Fiorentina si colloca all’ottavo posto. In cima ci sono la Juventus, a quota 690 milioni e subito dietro l’Inter a 685. Quasi pari fra loro, ma comunque con una stima doppia rispetto alla cifra viola. Un dato che conferma, se mai ce ne fosse bisogno, quanto siano lontani i vertici per il club di Commisso. Ma gli aspetti che più colpiscono sono altri. La Fiorentina è preceduta dalla Roma e seguita dal Sassuolo, i giallorossi hanno un valore superiore di 96 milioni mentre i neroverdi sono dietro di 47. Stessa considerazione si può fare mettendo in luce il valore medio di ogni giocatore. Ogni giocatore di Iachini vale in media 9 milioni. I tesserati della Roma sono a quota 14 milioni mentre quelli del Sassuolo poco meno di 7. Nessun’altra società italiana, al pari dei viola, si trova in una simile terra di mezzo.

In controtendenza con questo però c’è il monte ingaggi che è cresciuto fortemente e adesso è fissato a 70 milioni: non era mai stato così alto. Appena tre anni fa, quando i Della Valle attuarono un ridimensionamento dei costi poiché si preparavano a cedere il club, il totale degli stipendi era la metà: 35 milioni, la squadra chiuse all’ottavo posto. Quest’anno l’obiettivo dichiarato dalla società è di migliorare il decimo posto raggiunto nello scorso campionato. Sulla carta è sufficiente chiudere al nono, lontano da ogni obiettivo europeo. Ma, senza disputare le coppe, il costo degli ingaggi così elevato non potrà essere sostenibile a lungo. È anche per questo che, a fari spenti, la Fiorentina dovrà prova no alla fine a stare a ridosso delle squadre con un valore maggiore. Inoltre si è alzata l’età media dei giocatori, da 25 a 26,4. Iachini potrà contare su un gruppo più esperto, fattore che entra in gioco soprattutto davanti alle prime difficoltà. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

