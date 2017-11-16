Chiesa infortunato? No, lo staff medico della Fiorentina non ha riscontrato nessun problema fisico

La partita della nazionale under 21 contro la Russia non ha visto tra i suoi protagonisti Federico Chiesa, che è stato tenuto a riposo per un fastidio al ginocchio. Al rientro a Firenze però, lo staff...

La partita della nazionale under 21 contro la Russia non ha visto tra i suoi protagonisti Federico Chiesa, che è stato tenuto a riposo per un fastidio al ginocchio. Al rientro a Firenze però, lo staff medico viola, visitando Chiesa, non ha riscontrato alcun problema fisico particolare e ha consegnato a Pioli un giocatore abile e arruolabile, niente preoccupazione dunque. Così riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport.