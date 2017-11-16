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Chiesa infortunato? No, lo staff medico della Fiorentina non ha riscontrato nessun problema fisico

La partita della nazionale under 21 contro la Russia non ha visto tra i suoi protagonisti Federico Chiesa, che è stato tenuto a riposo per un fastidio al ginocchio. Al rientro a Firenze però, lo staff...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2017 10:40
Chiesa infortunato? No, lo staff medico della Fiorentina non ha riscontrato nessun problema fisico - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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La partita della nazionale under 21 contro la Russia non ha visto tra i suoi protagonisti Federico Chiesa, che è stato tenuto a riposo per un fastidio al ginocchio. Al rientro a Firenze però, lo staff medico viola, visitando Chiesa, non ha riscontrato alcun problema fisico particolare e ha consegnato a Pioli un giocatore abile e arruolabile, niente preoccupazione dunque. Così riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport.

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