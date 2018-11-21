Chiesa: "Il nostro capitano è Astori, io posso solo indossare la fascia, ma è lui con noi"

Federico Chiesa ha parlato a margine di un evento Nike, queste le sue parole:“Il mio obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, proverò a farne sette visto che l'anno scorso ne ho fatti sei di gol. L'i...

Federico Chiesa ha parlato a margine di un evento Nike, queste le sue parole:

“Il mio obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, proverò a farne sette visto che l'anno scorso ne ho fatti sei di gol. L'importante però è fare vincere la squadra. Devo migliorare il tiro in porta, sono fermo a due gol. Anche assist e nella fase difensiva. Io capitano? la fascia è di Davide Astori, quando noi entriamo in campo, lui è sempre con noi. Sono onorato di poterla indossare domenica".