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Chiesa: "Il nostro capitano è Astori, io posso solo indossare la fascia, ma è lui con noi"

Federico Chiesa ha parlato a margine di un evento Nike, queste le sue parole:“Il mio obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, proverò a farne sette visto che l'anno scorso ne ho fatti sei di gol. L'i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2018 19:52
Chiesa: "Il nostro capitano è Astori, io posso solo indossare la fascia, ma è lui con noi" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Federico Chiesa ha parlato a margine di un evento Nike, queste le sue parole:

“Il mio obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, proverò a farne sette visto che l'anno scorso ne ho fatti sei di gol. L'importante però è fare vincere la squadra. Devo migliorare il tiro in porta, sono fermo a due gol. Anche assist e nella fase difensiva. Io capitano? la fascia è di Davide Astori, quando noi entriamo in campo, lui è sempre con noi. Sono onorato di poterla indossare domenica".

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