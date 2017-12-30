Chiesa: "Ho firmato fino al 2022 per restare, sono già in un top club. Firenze è casa mia"

Federico Chiesa ha parlato al Corriere della Sera, queste le sue parole:"Piacere a tante squadre mi rende orgoglioso, ma ho firmato fino al 2022 perché anche la Fiorentina è un top club. La maglia vio...

Federico Chiesa ha parlato al Corriere della Sera, queste le sue parole:

"Piacere a tante squadre mi rende orgoglioso, ma ho firmato fino al 2022 perché anche la Fiorentina è un top club. La maglia viola cosa significa per me? Un onore e un orgoglio. Sono nato a Genova ma Firenze è casa mia. Sono contento di giocare nella squadra che, insieme ai miei genitori, ha creduto in me.

La lotta per l’Europa League? Per noi questo è una sorta di anno zero, un nuovo inizio. Viviamo alla giornata, i conti si faranno alla fine.

Nessuno si immaginava che il Milan incontrasse così tante difficoltà. Però resta una squadra difficile da affrontare e non ci possiamo permettere cali di tensione

Il mio esordio con la Juventus è stata un'esperienza indimenticabile, un atto di fiducia da parte dell'allenatore. Pensare che ero già contento di essere stato convocato. Difficile raccontare cosa ho provato.

Io giocatore vero? Ancora no, mio padre dice che diventi giocatore dopo 300 partite in A e io ho appena tagliato il traguardo delle 50 con la Fiorentina.

Come vivo l'essere un simbolo viola? Con leggerezza e senza pensarci, adesso mi riconoscono in giro per la città, ma per il resto non mi sento diverso.

Le aspettative sono uno stimolo. Ogni settimana devo dimostrare in allenamento di valere una maglia da titolare. Il lunedì nessuno deve sentirsi sicuro del posto".