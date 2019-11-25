Chiesa fa gli auguri a Commisso, cuore viola e messaggio per il presidente sui social. Ecco il post
Sulla pagina Instagram della Fiorentina, commentando il post con il video di auguri della società viola verso il patron Rocco Commisso, è apparso pochi minuti fa il commento con tanto di cuore viola d...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 20:27
Sulla pagina Instagram della Fiorentina, commentando il post con il video di auguri della società viola verso il patron Rocco Commisso, è apparso pochi minuti fa il commento con tanto di cuore viola di Federico Chiesa. Ecco il commento al post