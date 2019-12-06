Chiesa è rimasto affascinato dal profetto glorioso di Commisso sulla Fiorentina. Rinnovo fino al 2025?

Come racconta questa mattina il Corriere dello Sport, è piaciuto a Chiesa il grande progetto di Commisso che vuole un futuro con una Fiorentina protagonista. Con strutture importanti, un centro sporti...

Come racconta questa mattina il Corriere dello Sport, è piaciuto a Chiesa il grande progetto di Commisso che vuole un futuro con una Fiorentina protagonista. Con strutture importanti, un centro sportivo con al suo interno campi per settore giovanile e donne, con tutto lo spazio necessario alla prima squadra. Uno stadio nuovo, bellissimo, con annessi hotel, museo, ristoranti, tutto quello che può fare tifo, legami, successi.

Una squadra protagonista, con giovani e campioni, magari ragazzi pronti a farsi campioni, per andare in Europa, per vincere qualcosa da mettere in bacheca. Una proprietà pronta a investire decine, centinai e centinaia di milioni di euro. Un grande sogno, che Commisso vorrebbe condivdere con il suo giovane eroe viola. Ma prima c’è da salvare questa stagione, c’è da portare la Fiorentina su una sponda tranquilla.

Se nell’hotel si è sentita circolare l’empatia, piano piano è cresciuta anche la disposizione a mettersi a un tavolo appena sarà finito il campionato. In questo caso, ci è stato spiegato, la parola d’ordine sarà: «Per il bene della società e per il bene del ragazzo...». Insomma si tratterà.

Con step successivi, per verificare se sarà possibile allungare il contratto di Federico, portandolo fino al massimo possibile, che tra qualche mese sarà il 2025. Partendo comunque dalla reciproca volontà di sfuggire a polemiche e tensioni. Appunto contando su quell’empatia raggiunta. E Federico è pronta a battersi per portare la sua Fiorentina oltre l’ostacolo.