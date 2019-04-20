Chiesa devastante, al momento del cambio lo Juventus Stadium lo fischia sonoramente
Una partita da sette e mezzo in pagella per Federico Chiesa contro la Juventus, al momento del cambio il talento della Fiorentina è stato sonoramente fischiato dal pubblico di fede bianconera. Eppure...
A cura di Redazione Labaroviola
20 aprile 2019 21:13
Una partita da sette e mezzo in pagella per Federico Chiesa contro la Juventus, al momento del cambio il talento della Fiorentina è stato sonoramente fischiato dal pubblico di fede bianconera. Eppure ci sono tante voci che lo vedono grande oggetto del desiderio del club di Agnelli...