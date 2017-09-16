Chiesa: "Contento e orgoglioso di essere rimasto alla Fiorentina. Grande gol oggi come mio padre"

Non abbiamo limiti e obiettivi, pensiamo solo partita dopo partita. Adesso tocca alla Juventus" così Federico Chiesa a Sky Sport

Federico Chiesa ha parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il Bologna, queste le sue parole a Sky Sport:

"Il Bologna ha fatto un gran primo tempo Ma noi siamo stati squadra per novanta minuti e abbiamo meritato la vittoria. Il mio gol è frutto del lavoro in settimana. Gol così li segnava mio padre e sono molto felice nell’averlo imitato. Allenamento dopo allenamento cresciamo molto, siamo sempre più squadra. Settimo posto? No, adesso pensiamo alla partita di mercoledì. Sono entusiasta di giocare in questa squadra, che ha voglia di correre e di dimostrare. Sono felice di essere rimasto qui a Firenze”.