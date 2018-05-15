Chiesa, una conferma sulla permanenza arriverà a breve

Sulle colonne del Corriere dello Sport Stadio tiene banco il futuro di Federico Chiesa. Nei giorni scorsi Corvino ha assicurato che per Chiesa tutti sono pronti a lottare, a fare barriera. Ma il futur...

Sulle colonne del Corriere dello Sport Stadio tiene banco il futuro di Federico Chiesa. Nei giorni scorsi Corvino ha assicurato che per Chiesa tutti sono pronti a lottare, a fare barriera. Ma il futuro di Federico dipende sì dai Della Valle, ma principalmente dalla decisione che prenderanno il calciatore e suo padre. È questo il punto interrogativo… gigante. Alto circa 60 milioni di euro. La risposta verrà prestissimo, pochi giorni e papà e figlio daranno la loro risposta.