Chiesa, una conferma sulla permanenza arriverà a breve
Sulle colonne del Corriere dello Sport Stadio tiene banco il futuro di Federico Chiesa. Nei giorni scorsi Corvino ha assicurato che per Chiesa tutti sono pronti a lottare, a fare barriera. Ma il futur...
A cura di Redazione Labaroviola
15 maggio 2018 09:31
Sulle colonne del Corriere dello Sport Stadio tiene banco il futuro di Federico Chiesa. Nei giorni scorsi Corvino ha assicurato che per Chiesa tutti sono pronti a lottare, a fare barriera. Ma il futuro di Federico dipende sì dai Della Valle, ma principalmente dalla decisione che prenderanno il calciatore e suo padre. È questo il punto interrogativo… gigante. Alto circa 60 milioni di euro. La risposta verrà prestissimo, pochi giorni e papà e figlio daranno la loro risposta.