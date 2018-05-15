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Chiesa, una conferma sulla permanenza arriverà a breve

Sulle colonne del Corriere dello Sport Stadio tiene banco il futuro di Federico Chiesa. Nei giorni scorsi Corvino ha assicurato che per Chiesa tutti sono pronti a lottare, a fare barriera. Ma il futur...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 maggio 2018 09:31
Chiesa, una conferma sulla permanenza arriverà a breve - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Sulle colonne del Corriere dello Sport Stadio tiene banco il futuro di Federico Chiesa. Nei giorni scorsi Corvino ha assicurato che per Chiesa tutti sono pronti a lottare, a fare barriera. Ma il futuro di Federico dipende sì dai Della Valle, ma principalmente dalla decisione che prenderanno il calciatore e suo padre. È questo il punto interrogativo… gigante. Alto circa 60 milioni di euro. La risposta verrà prestissimo, pochi giorni e papà e figlio daranno la loro risposta.

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