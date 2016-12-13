15 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“CHIESA CAPITANO? QUANDO IO MI RITIRO. RAPPORTO CON SOUSA PERFETTO. CONTRO L’INTER…”

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

News

“CHIESA CAPITANO? QUANDO IO MI RITIRO. RAPPORTO CON SOUSA PERFETTO. CONTRO L’INTER…”

Redazione

13 Dicembre · 20:55

Aggiornamento: 13 Dicembre 2016 · 21:04

TAG:

bernardeschiFiorentinaprimo piano

Condividi:

di

Federico Bernardeschi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole in una lunga intervista:

“Se siamo partiti così lento credo sia perché tanti di noi sono stati impegnati con la rispettive nazionali quest’estate, naturalmente quando rientri dopo tanti impegni non sei mai al 100%. Fare panchina ti fa crescere, mi ha fatto capire che dovevo lavorare molto di più e mi ha fatto riflettere molto. Federico Chiesa è tanto forte, è un ragazzo serio con la famiglia solida alle spalle, può diventare una bandiera della Fiorentina, il capitano solo quando io smetterò, che emozione sarebbe fare il capitano con la maglia numero dieci addosso.

Ancora penso alla gara contro l’Inter, li abbiamo dominati, se non fosse stato per quei dieci minuti avremmo vinto, sono stati decisivi i dettagli, quelli ci hanno fatto prendere 3 gol in quei minuti. Il mio ruolo? Al centro sinistra mi trovo bene, mi sto divertendo. La partita in cui ho giocato meglio secondo me è stato contro il Paok in casa.

Con Sousa ho un rapporto magnifico, andrà aldilà di ogni colore e di ogni squadra. È capitato che non siamo andati d’accordo su qualcosa ma c’è sempre stato rispetto e stima. Borussia in Europa League? Ce la giochiamo e possiamo batterli.

Vivere da solo mi sta facendo crescere tanto, quando torni a casa e non c’è mamma a farti trovare la cena cresci, sotto tutti i punti di vista. Diventi più scaltro e più furbo. È una vita diversa sa quella di uno studente che studia e vive con i genitori” queste le parole di Bernardeschi.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio