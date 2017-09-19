Chiesa e Bernardeschi, gemelli diversi lanciati da Sousa. Ma il viola può diventare più forte

Tre anni di meno per il Federico viola. E la possibilità fra tre anni di essere superiore al neo bianconero che oggi scalda la panchina

Chiesa e Bernardeschi. I due Fede, entrambi ‘figli di Sousa‘, hanno avuto percorsi simili: cresciuti nel vivaio e lanciati dal tecnico portoghese in prima squadra. Gemelli diversi per qualità e forza fisica. Il viola ha qualcosa in più, se pensiamo a cosa potrà diventare a 23 anni, l’età attuale del bianconero. La seconda stagione è sempre più complicata e le possibili distrazioni sono trappole da evitare con intelligenza, ma il ragazzo ha la testa sulle spalle e un padre che vigila.

La Nazione