Chiesa: “Alla Juventus c’è mentalità vincente e voglia di migliorarsi sempre e di vincere”

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni Francesco Cosatti di Sky Sport. Ecco le sue parole riportate da TuttoJuve

“Secondo me quello che mi ha caratterizzato quest’anno è la continuità di prestazione. Questo è quello in cui penso di essere migliorato di più. Poi è ovvio che i risultati vengono da sé. Sicuramente è un po’ di tutto: dal giocare con i campioni, a vedere come si allenano, agli allenamenti, a quello che mi ha insegnato il Mister e che mi chiede. È un po’ tutto e soprattutto anche la mentalità che c’è alla Juventus di volersi migliorare sempre e di vincere. Il Mister mi ha aiutato tantissimo in questi mesi, da quando sono arrivato. Soprattutto per la fiducia che mi ha dato e lo devo solo ringraziare. E per il fatto che ogni giorno mi dà consigli su come migliorare il mio gioco, dalla fase difensiva fino all’attacco. E questo penso che mi abbia aiutato tanto” conclude Chiesa.

