Chiesa, i 60 milioni alla Fiorentina ora non sono tanti: ai viola questa stagione pagati 3 milioni

Chiesa ha già convinto tutti, la Juve del futuro non può che passare da lui. Se 60 milioni in piena pandemia lo scorso ottobre potevano sembrare tanti, in realtà l’affare sembra proprio averlo fatto il club bianconero che ha sì accontentato la richiesta di Commisso ma ha ottenuto una formula sostenibile: in questa stagione ha pagato 3 milioni per il primo anno di prestito, la prossima dovrà versarne altri 7, l’obbligo di riscatto da 40 milioni più 10 di bonus scatterà facilmente e in ogni caso verrà esercitato dalla Juve entro il 30 giugno 2022. Lo riporta il Corriere dello Sport.

