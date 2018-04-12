Chiesa: "Contro la Spal come una finale. Non pensiamo all'Europa, i tifosi arma in più domenica"
E' un Federico Chiesa molto carico, quello che ha parlato oggi al Fiorentina Store Duomo, rivolgendosi ai supporters viola ed ai media presenti: "Quella contro la Spal - ha spiegato - sarà una partita...
A cura di Redazione Labaroviola
12 aprile 2018 21:35
E' un Federico Chiesa molto carico, quello che ha parlato oggi al Fiorentina Store Duomo, rivolgendosi ai supporters viola ed ai media presenti: "Quella contro la Spal - ha spiegato - sarà una partita importantissima per noi, come se fosse una finale. Veniamo da sei vittorie di fila? Sì, ma non pensiamo all'Europa, solo a gara dopo gara. I tifosi? Sono sicuro che domenica verranno in tanti allo stadio, per darci una mano".