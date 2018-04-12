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Chiesa: "Contro la Spal come una finale. Non pensiamo all'Europa, i tifosi arma in più domenica"

E' un Federico Chiesa molto carico, quello che ha parlato oggi al Fiorentina Store Duomo, rivolgendosi ai supporters viola ed ai media presenti: "Quella contro la Spal - ha spiegato - sarà una partita...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2018 21:35
Chiesa: "Contro la Spal come una finale. Non pensiamo all'Europa, i tifosi arma in più domenica" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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E' un Federico Chiesa molto carico, quello che ha parlato oggi al Fiorentina Store Duomo, rivolgendosi ai supporters viola ed ai media presenti: "Quella contro la Spal - ha spiegato - sarà una partita importantissima per noi, come se fosse una finale. Veniamo da sei vittorie di fila? Sì, ma non pensiamo all'Europa, solo a gara dopo gara. I tifosi? Sono sicuro che domenica verranno in tanti allo stadio, per darci una mano".

 

 

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