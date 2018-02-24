Chiesa: "Proveremo a vincere tutte le prossime partite. Amo girare per Firenze, la squadra..."

Intervenuto come ospite al Meyer in occasione dell'iniziativa "Amico Meyer", Federico Chiesa ha parlato di sé e della Fiorentina:“Vogliamo provare a vincere tutte le prossime partite - dice ai bambini...

Intervenuto come ospite al Meyer in occasione dell'iniziativa "Amico Meyer", Federico Chiesa ha parlato di sé e della Fiorentina:

“Vogliamo provare a vincere tutte le prossime partite - dice ai bambini ospiti della struttura - ci proveremo. Quanti palleggi so fare? Arrivo a cento. Cosa faccio nel tempo libero? Amo girare per Firenze, leggere o giocare alla Play. I miei gol? Per ora sono a cinque. Squadra? Siamo tutti forti”.