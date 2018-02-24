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Chiesa: "Proveremo a vincere tutte le prossime partite. Amo girare per Firenze, la squadra..."

Intervenuto come ospite al Meyer in occasione dell'iniziativa "Amico Meyer", Federico Chiesa ha parlato di sé e della Fiorentina:“Vogliamo provare a vincere tutte le prossime partite - dice ai bambini...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2018 19:01
Chiesa: "Proveremo a vincere tutte le prossime partite. Amo girare per Firenze, la squadra..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Intervenuto come ospite al Meyer in occasione dell'iniziativa "Amico Meyer", Federico Chiesa ha parlato di sé e della Fiorentina:

“Vogliamo provare a vincere tutte le prossime partite - dice ai bambini ospiti della struttura - ci proveremo. Quanti palleggi so fare? Arrivo a cento. Cosa faccio nel tempo libero? Amo girare per Firenze, leggere o giocare alla Play. I miei gol? Per ora sono a cinque. Squadra? Siamo tutti forti”.

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