Gino e Fausto hanno superato gli ottanta e se ne stanno a conversare amabilmente su una panchina in piazza Indipendenza. Gino ha due occhialoni con la montatura a tartaruga, gli occhi piccoli e calvo una palla da biliardo. L’altro, Fausto, ha i capelli brizzolati e un naso adunco notevole. Entrambe con i bermuda e le camicie a maniche corte. Mentre è intento a scartare una caramella Gino chiede: «Secondo te chi si compra ancora?»

Fausto lo guarda alzando un sopracciglio. «Mah!» Poi prende una Merit rossa dal pacchetto del taschino della camicia e se l’accende. «E un lo so miha, però a me sarebbe piaciuto Malinovskyj, tecnica e forza fisica.»

«Se è per questo sa fare anche i gol cosa che a noi non riesce sempre.»

«Sì appunto io c’avrei puntato.»

Gino sputa la caramella davanti a sé. «La mi figliola m’ha comprato delle caramelle al gusto di merda. Dio bono.» Sospira. «Che ti volevo dire, ah sì, pare abbiano preso il sostituto di Amrabat, tale Vrax Vracix come cavolo si chiama lui.»

«L’anno scorso al Milan non ha fatto granché, appena nove partite.»

«Dihano sia un prospetto interessante. Certo che è un’altra scommessa.»

«Sembriamo la Sisal ormai con tutte ste scommesse. Tra un po’ ci chiameremo ACF Sisal.» Butta la sigaretta e la spegne con la suola del sandalo.

«Eppure ti devo confidare una cosa.»

«Non ti sarai miha innamorato di me?»

«Fava! E un sei il mio tipo. Io spero ancora nel colpo ad effetto.»

«In che ruolo?»

«L’esterno d’attacco, dimmi quello che vuoi ma Berardi rimane il mio pupillo.»

«Tu sogni amico mio, non credo che spendano tutti quei soldi per un trentenne.»

«Ma uno così ti garantisce almeno dieci gol e altrettanti assist.»

«Questo è vero, i nostri esterni non sono per nulla prolifici e con il tipo di gioco di Italiano se non segnano gli esterni diventa faticoso.»

«Secondo me per come gioca lui sono proprio gli esterni a doversi mascherare da goleador più del centravanti.»

«Però quando c’era l’innominabile i gol li faceva.»

«Zitto e un mi ci far pensare vien via!.»

Fausto sfodera un’altra sigaretta e dopo la prima boccata esclama: «Ma lo sai che a me mi garba proprio quel Ranieri. Dihano che devono prendere sto difensore chissà in quale parte del mondo e invece noi già ce l’abbiamo.»

«Ti devo dar ragione anche a me sta piacendo un monte, sempre concentrato, pulito, attento e sa pure impostare.»

«Davvero! Se viene ben venga però io a Ranieri gli farei fare il titolare, se lo è meritato.»

«Te l’appoggio.» Sorridendo dà una pacca sulla spalla dell’amico.

«Sì eh, vedi di stare bono.» Buttando la cicca a terra. Si alza a fatica facendo scricchiolare tutte le articolazioni.

«Ma quel rumore erano le tue ginocchia o hai schiacciato delle patatine sotto i piedi.»

«Fa poho lo spiritoso. Ha parlato Mennea. Tu piuttosto pensa a guardare dove vai con quei fondi di bottiglia.»

«Maremma hane, speriamo almeno ci vedano bene loro a comprare quelli boni.»

«Ormai manca poco alla fine del calciomercato, non ci resta che sperare. E forza viola!»

«Sempre!»

«Ci si vede domani allo stadio.»

«Ciao a domani!»

I due si allontanano con mille sogni e speranze che nemmeno l’incedere dell’età potrà mai allontanare.

TUTTA ITALIA TIFA FIORENTINA, IN PALIO C’E’ ANCHE LA CHAMPIONS