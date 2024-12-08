Chi al posto di Bove? Per ora giocherà Sottil esterno ma Palladino pensa anche ad un nuovo modulo

La Fiorentina dovrà trovare un giocatore che deve giocare nella stessa posizione di Bove, tante possibilità

Come Raffaele Palladino cercherà di rimpiazzare Edoardo Bove? Se lo chiede il Corriere fiorentino che stamattina scrive del centrocampista classe 2002 che sarà assente fino a data da destinarsi per la Fiorentina. Oggi, nel match contro il Cagliari, sarà ancora una volta Sottil a occupare la fascia sinistra, ma l'esterno affronta il ruolo in modo diverso, con un'impostazione più offensiva. Per questo motivo, in attesa dell'apertura del mercato, il tecnico viola potrebbe considerare un cambio di modulo, probabilmente quando Gudmundsson sarà al 100% e potrà tornare a essere titolare.

LE PAROLE DI BUCCHIONI, E SE ARRIVASSE FOLORUNSHO?

https://www.labaroviola.com/bucchioni-folorunsho-farebbe-al-caso-della-fiorentina-colpani-spero-non-diventi-un-problemone/279866/