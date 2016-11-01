Il Chelsea offre Fabregas, ma Montella preferisce Badelj a gennaio

Il Milan continua a puntare forte su Badelj. Oggi il London evening stars torna sull'interesse dei rossoneri per Cesc Fabregas, ipotizzando che i blues sarebbero disposti a pagare metà dell'ingaggio d...

Il Milan continua a puntare forte su Badelj. Oggi il London evening stars torna sull'interesse dei rossoneri per Cesc Fabregas, ipotizzando che i blues sarebbero disposti a pagare metà dell'ingaggio del centrocampista iberico se la squadra di Montella lo chiedesse in prestito, ma da Milano le voci vanno in altra direzione. Più di Fabregas, Montella vuole Badelj: lo ha chiesto espressamente già a giugno, come noto, e non essendoci arrivato vuole tornare all'attacco a gennaio. E' il sintomo che per l'ex tecnico viola un giocatore funzionale e conosciuto vale più di un grande (ex?) campione come lo spagnolo in forza al Chelsea.