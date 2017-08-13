Chelsea e Manchester United si stanno muovendo con forza su Federico Chiesa. Ancora niente rinnovo con la Fiorentina
Secondo quanto riportato da TMW radio ci sono due big del calcio inglese sulle tracce del talento classe 97 della squadra viola
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2017 11:40
Tutto fermo sul rinnovo di Federico Chiesa con la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW Radio, nelle ultime ore anche Chelsea e Manchester United si sarebbero mosse con forza sul giovane esterno.
Resta però altamente improbabile una sua cessione da parte della Fiorentina che lo ha messo al centro del progetto presente e futuro.