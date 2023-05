Chance per Jovic contro il Napoli dal 1’, riposa Cabral: il serbo è in ripresa. Ai viola serve anche lui 

Allo stadio “Maradona” potrebbe tornare in campo dal primo minuto per poi lasciare spazio a Cabral, destinato a diventare nuovamente protagonista dall’inizio in Conference League con il Basilea giovedì prossimo nella semifinale di andata in programma allo stadio Artemio Franchi. Jovic nel corso di tutto il campionato ha realizzato fino ad ora quattro reti e l’ultima risale a più di due mesi fa, come detto, contro il Milan, sfida in cui i viola riuscirono a portare a casa i tre punti. Il gol del serbo, di testa su assist di Dodo, era arrivato al temine di un’azione spettacolare della Fiorentina che in quella partita vinse per 2-1 grazie a un rigore di Nico Gonzalez e al raddoppio di Jovic. Poi, da quel momento, si sono susseguite otto partite di Serie A in cui, fra defezioni e panchine, il serbo non è riuscito a trovare la giusta continuità. Adesso sta bene e, anche se a Salerno è stato in campo per appena ventiquattro minuti, è apparso in forma. Soprattutto nella gara precedente in casa contro la Sampdoria, match in cui non ha trovato la rete personale, è rimasto quasi in ombra per buona parte della gara ma poi è cresciuto fino a diventare decisivo con i suoi assist. Lo scrive il Corriere dello Sport.

