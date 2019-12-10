Chance da titolare per Pedro contro l'Inter? Da domani Montella lo valuterà

Si aggiunge un'ipotesi per la sfida contro l'Inter. Secondo Il Corriere dello Sport da domani a sabato Montella valuterà la possibilità di inserire Pedro titolare. La Fiorentina deve assolutamente int...

Si aggiunge un'ipotesi per la sfida contro l'Inter. Secondo Il Corriere dello Sport da domani a sabato Montella valuterà la possibilità di inserire Pedro titolare. La Fiorentina deve assolutamente interrompere la carestia del gol e per il brasiliano potrebbe essere arrivata la sua chance. Pedro per caratteristiche tecnico-tattiche è il centravanti più centravanti che Montella ha in rosa.