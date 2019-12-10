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Chance da titolare per Pedro contro l'Inter? Da domani Montella lo valuterà

Si aggiunge un'ipotesi per la sfida contro l'Inter. Secondo Il Corriere dello Sport da domani a sabato Montella valuterà la possibilità di inserire Pedro titolare. La Fiorentina deve assolutamente int...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 09:44
Chance da titolare per Pedro contro l'Inter? Da domani Montella lo valuterà - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Si aggiunge un'ipotesi per la sfida contro l'Inter. Secondo Il Corriere dello Sport da domani a sabato Montella valuterà la possibilità di inserire Pedro titolare. La Fiorentina deve assolutamente interrompere la carestia del gol e per il brasiliano potrebbe essere arrivata la sua chance. Pedro per caratteristiche tecnico-tattiche è il centravanti più centravanti che Montella ha in rosa.

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