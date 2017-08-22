Champions: Napoli ai gironi in scioltezza, passano anche Siviglia e Olympiacos
Il Napoli liquida con disinvoltura la pratica Nizza: 0-2 anche in Francia, con i gol di Callejon e Insigne. Ai gironi vanno anche il Celtic Glasgow, malgrado il 4-3 per l'Astana, l'Olympiacos (0-1 al...
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 23:52
Il Napoli liquida con disinvoltura la pratica Nizza: 0-2 anche in Francia, con i gol di Callejon e Insigne. Ai gironi vanno anche il Celtic Glasgow, malgrado il 4-3 per l'Astana, l'Olympiacos (0-1 al Rijeka, gol dell'ex viola Marin, Milic non convocato), il Maribor (1-0 all'Apoel BerSheeva) ed il Siviglia (2-2 col Basaksehir).