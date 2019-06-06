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Cessione società chiusa, Rocco Commisso atteso a Firenze nel pomeriggio

Secondo quello che riporta Lady Radio, la trattativa per la cessione della Fiorentina sarebbe ufficialmente chiusa. Rocco Commisso inoltre sarebbe già pronto a partire in direzione Firenze, dove lo as...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2019 12:26
Cessione società chiusa, Rocco Commisso atteso a Firenze nel pomeriggio -
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Secondo quello che riporta Lady Radio, la trattativa per la cessione della Fiorentina sarebbe ufficialmente chiusa. Rocco Commisso inoltre sarebbe già pronto a partire in direzione Firenze, dove lo aspettano per il primo pomeriggio. Aggiornamenti nelle prossime ore

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