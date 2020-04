“Sono stato a Firenze fino a dicembre – ha detto Michele Cerofolini, portiere di proprietà viola oggi alla Casertana a Radio Bruno – , nello spogliatoio ci sono dei ragazzi fantastici. Quando si parlava dell’arrivo di Ribery non ci credevo… sono cresciuto con le sue giocate, è una leggenda del calcio. Castrovilli? Mi ha sorpreso, l’ho affrontato anche in B ma si vedeva che era di un’altra categoria. Commisso sembra un vero fiorentino, per lui la società è una famiglia. Futuro? Sogno di giocare nella Fiorentina, se potrò giocarmi le mie carte lì rimarrò”.