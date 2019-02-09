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"C'era un consiglio che Astori mi dava sempre. Vorrei tanto potergli dire che aveva ragione"

Durante l'intervista a Sport Week Chiesa ha parlato anche di Davide Astori: “Cosa direi ad Astori" se ci fosse ancora? Direi, sai Davide quando in ritiro venivi da me per darmi consigli? Mi ripetevi:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 13:01
"C'era un consiglio che Astori mi dava sempre. Vorrei tanto potergli dire che aveva ragione" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Durante l'intervista a Sport Week Chiesa ha parlato anche di Davide Astori: “Cosa direi ad Astori" se ci fosse ancora? Direi, sai Davide quando in ritiro venivi da me per darmi consigli? Mi ripetevi: ‘Fede, a volte una giocata semplice, persino banale, può essere la soluzione migliore per la squadra’. Ecco, io ascoltavo e restavo in silenzio. Capitano, ti volevo solo dire: avevi ragione”.

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